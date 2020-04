’Ander protocol reanimatie’

Bij een hartstilstand wordt geen ademcontrole gedaan door vlak bij de mond te luisteren en naar de borst te kijken, er wordt uitsluitend op minimaal armlengte naar de borst gekeken of er ademhaling is. Bij een niet-corona verdachte worden uitsluitend borstcompressies gegeven en de AED aangesloten (indien beschikbaar). Bij een corona verdachte wordt alleen een AED aangesloten.

In alle gevallen wordt er dus bij niet-professionele hulp (EHBO, reanimatie en AED-getrainden) niet meer beademd. Het zal duidelijk zijn dat het onderscheid tussen wel- en niet- coronaverdachten lastig is: de hulpverleners moeten dat zelf inschatten en de risico’s voor hen zelf bepalen. Zij kunnen er in ieder geval niet op aangesproken worden.

Gert van Dijk,

Veenendaal