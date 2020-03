Uitslag Stelling: Aanpak virus aan late kant

Nederland had lering moeten trekken uit de situatie in China en Italië, luidt de kritiek van deze respondenten. Een van hen plaatst daarbij als kanttekening: „De maatregelen zijn te laat, maar dienen uiteindelijk om de besmettingsperiode uit te smeren, zodat er geen piek in zieken ontstaat.”

Anderen vinden dat het kabinet en het RIVM het goed aanpakken. „Dit is crisismanagement”, zegt iemand. „Het lijkt allemaal traag, maar dat is niet zo. Paniek wordt hiermee vermeden.” Een andere reactie: „De situatie verandert per uur/dag, dus het is gewoon moeilijk om van te voren beslissingen te nemen”.

De scholen zijn voorlopig drie weken dicht, alleen kinderen van ouders met vitale beroepen kunnen er terecht. Slechts 12 procent vindt deze maatregel te ver gaan. Ook hebben de meesten begrip voor het sluiten van de horeca, hoewel sommigen van mening zijn dat cafés en restaurants wel erg kort de tijd hadden om de deuren te sluiten.

Wat de meerderheid betreft (61%) zou Nederland in navolging van Spanje en Italië alle winkels moeten sluiten, uitgezonderd supermarkten, levensmiddelenwinkels, apotheken en drogisterijen. Sommigen willen een complete ’lockdown’. „Inreisverbod, grenzen dicht, winkels sluiten. Alleen bij noodzaak naar buiten. Heel erg naar en slecht voor de economie, maar het enige wat gaat helpen”, denkt iemand.

De meesten vinden het onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die roepen dat het coronavirus ’een gewoon griepje’ is en stellen dat degenen die de regels van het RIVM in de wind slaan onverantwoordelijk bezig zijn. „Het is schokkend dat vooral jongere mensen deze maatregelen bagatelliseren en gewoon doen waar ze zin in hebben”, vindt een respondent. Een ander: „Er zijn te veel mensen die alleen aan zichzelf denken en denken ’ach, ik overleef zo’n griepje wel’ Ja, maar je buurman van 84 die je besmet dan? Asociaal.”

Wat twee derde ook asociaal vindt, is het hamsterdrag dat ontstond nadat het kabinet afgelopen donderdag met maatregelen kwam. „Zo belachelijk al die lege schappen. Winkels zouden klanten een maximaal aantal producten moeten toestaan.” Slechts 10 procent geeft aan zelf gehamsterd te hebben. „Hoezo asociaal? Wie zorgt er dan voor mij als ik binnen moet blijven? Ik moet toch eten in huis hebben voor een paar weken?”

Alle maatregelen die het kabinet heeft uitgevaardigd gelden tot 6 april. De meesten betwijfelen of we we het virus dan hebben kunnen indammen. „Hopen dat we het tij nog kunnen keren. Of het allemaal gaat helpen, dat zal de komende weken moeten blijken. In Italië is het serieus mis, ondanks de maatregelen...”

Sommigen merken op hoe onwerkelijk de situatie is, ’alsof we dit allemaal dromen’. Een respondent doet een dringende oproep: „Niemand weet precies hoe agressief dit virus is. Onze overheid volgt het advies van de deskundigen. Virologen, ziekenhuispersoneel en artsen doen stinkend hun best om de ’schade’ te beperken. Laten we alsjeblieft onze eigen mening opzij zetten en de adviezen opvolgen”.