’Ik zou het ZMC vaarwel zeggen’

Het is schandalig dat alleen het management van het Zaans Medisch Centrum een corona-bonus heeft gekregen. Maar nóg erger is het dat dit geheim moest blijven en dus in het geniep moest geschieden.

Het komt over als: „Laat het grondpersoneel zich maar kapot werken, want alleen wij, het hoger personeel, zijn bonus waardig.” Als dit de houding van het ZMC is, dan zou ik, zijnde verpleegkundige bij het ZMC, direct elders solliciteren. Het hart dat je hebt voor het ZMC heeft ditzelfde ZMC namelijk niet voor jou.

Kees Hooreman, Haarlem