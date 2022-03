’Engels als voertaal’

Er verlaten nu zelfs leerlingen de basisschool, die niet goed kunnen lezen en schrijven. Aan de andere kant wordt er aan de universiteiten uitsluitend in het Engels lesgegeven. Mijn voorstel is, dat de Engelse taal de voertaal wordt in Nederland. Veel immigranten spreken en verstaan het Engels al een beetje. Bovendien beheerst het gros van de bevolking deze taal redelijk goed. Internationaal kan Nederland koploper worden, als zakelijke gesprekken in het Engels plaatsvinden. Het Nederlands wordt dan een tweede taal. Te vergelijken met dialecten, die her en der in het land gesproken worden. Het is leuk om met je kinderen thuis nog in het Nederlands te communiceren. Buitenshuis spreken we voortaan Engels. Afgesproken ?

E.L.Dobber, Lelystad