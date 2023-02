Premium Het beste van De Telegraaf

Afshin Ellian Turken, Iraniërs en Syriërs worden dubbel gepakt

Het verdriet van Turkije en Syrië is niet te bevatten. Een groot gebied in Turkije is letterlijk van de kaart geveegd. Syriërs worden dubbel gepakt: de burgeroorlog en de aardbeving. Dagenlang durfden de hulpverleners niet naar het Syrische rampgebied te gaan. In dat gebied zijn er ook islamitische terreurgroepen actief. Syriërs zijn nog kanslozer dan de getroffen Turken. Op een Turks vliegveld stond zelfs een Israëlisch vliegtuig naast een Iraans vliegtuig niet ver van elkaar. Beide staten hebben onmiddellijk hulp toegezegd en gebracht naar Turkije.