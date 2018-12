Ik ben een gebruikster van Hero Original Abrikozen Delight. Helaas is dit artikel in steeds minder zaken te verkrijgen. Na telefonisch contact met Hero kreeg ik te horen in welke zaken dit wel te verkrijgen is. De medewerkster zei ter overbrugging een pot Delight te sturen. De volgende dag ontving ik gratis twee jampotten. Hulde voor Hero.

Lia van der Wal