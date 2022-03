Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Gaskraan Groningen ’Meer gas winnen is nog altijd niet veilig’

— Met geld los je de problemen door gaswinning niet op. Waar haal je bijvoorbeeld de materialen vandaan om je huis te versterken, vraagt Merel Jonkheid zich af.

Door Merel Jonkheid

De Groninger gaskraan verder open? Onder mooie voorwendselen wordt deze suggestie steeds vaker gedaan. De belangrijkste vraag hierbij is of het veilig is om meer gas uit het Groninger gasveld te winnen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nam deze week een helder standpunt in: meer gaswinning in Groningen levert nog altijd extra veiligheidsrisico’s op. Het SodM benadrukt dat pas áls de gaswinning is afgebouwd én de huizen die dat nodig hebben versterkt zijn, het in Groningen even veilig is als in de rest van Nederland!