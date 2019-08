’Verkeersregels vergeten’

Veilig Verkeer Nederland roept ouders op om de auto te laten staan en samen met hun kinderen naar school te fietsen. Dan zou de kans op ongevallen kleiner worden.

Ik zet daar grote vraagtekens bij en dan heb ik het niet over Amsterdam omdat bekend is dat fietsers zich daar verheven voelen boven het andere verkeer. Ook elders zijn volwassen fietsers niet echt een voorbeeld. Geen hand uitsteken, over het trottoir rijden... Bij ons in het dorp doen de kinderen verkeersexamen, maar zodra ze naar het vervolgonderwijs gaan, zijn ze alles vergeten. Ze zien immers niet van de groteren hoe het hoort. Af en toe controle door de politie zal veel helpen.

Aat Hoogstraten,

Mijdrecht