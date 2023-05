Brief 2: ’Dweilen met kraan open’

Columniste Annemarie van Gaal zegt ‘t maar weer eens: het blijft dweilen met de kraan open met het asielbeleid. Alles wat staatssecretaris Eric van der Burg probeert met inperking wordt door (linkse?) rechters teruggefloten. Europese verdragen laten niet toe dat overbevolkt Nederland, een der zes kleinste landen van Europa, de stroom tegenhoudt.

In het programma Vandaag Inside had Mark Rutte het gisteravond weer eens over maximaal 77.000 toegelaten asielzoekers dit jaar. Maar hij vergat erbij te zeggen dat er volgens zowel Annemarie als prof. dr. Jan Latten van het CBS wellicht in volgende jaren ook nog eens circa 200.000 andere geluk- en asielzoekers ons land binnenstromen. Er komen de komende vier jaar naar verwachting dus zo’n miljoen wereldburgers bij in postzegel Nederland.

Het zal onze stikstofproblemen, watertekorten, bodemvervuiling en woningnood geen goed doen, in tegendeel. Als de mensen die in dit land voor onze open grenzen zijn nou eens allemaal enkele asiel- en gelukzoekers in hun huis zouden opnemen, dan zou de druk misschien al een beetje lager zijn.

G.J. Keulen, Beekdaelen

