’Roofbouw voetballers’

Na een loodzware competitie zoals in England, is dit vragen om problemen. Men kan niet doorgaan op deze manier, nu het EK, dan weer een competitie met internationaal voetbal en bekerwedstrijden. Plus internationale verplichtingen voor het nationale elftal met de kwalificatie voor het WK volgend jaar in Qatar. Gun deze topspelers aub rust.

John van der Westen, Blaricum