Aris Prins, voorzitter apothekerskoepel KNMP ’Medicijnen zijn geen snoepjes’

Zwaardere pijnstillers, maagzuurremmers en laxeermiddelen zijn straks niet alleen bij de drogist en de apotheek verkrijgbaar, het kabinet vindt dat ook supermarkten, tankstations en andere winkels ze mogen verkopen. Ⓒ ANP/HH

Zou je zwaardere medicijnen die nu nog alleen bij de apotheek of drogist verkrijgbaar zijn straks ook in de supermarkt of het tankstation moeten kunnen kopen? De Tweede Kamer vergadert daar deze woensdag over. Apothekers-voorman Aris Prins vindt het kabinetsplan onzalig.