’Energie besparen op straffe van sancties’

Wat een hypocriete club is dat Europese parlement. Wanneer landen als b.v. Frankrijk, Italië, Griekenland al sinds de oprichting van de Europese Unie zich bewust niet houden aan de monetaire spelregels van de EU, dan zwijgen onze Europarlementariërs in alle talen. Sancties? Nooit van gehoord!!

Wie denken ze in Brussel, wel dat ze zijn om ons op deze manier de wet te menen moeten/kunnen voor te schrijven. Klimaatpaus Timmermans en Ursula von der Leyen moeten van hun voetstuk worden gehaald en zich normaal gaan gedragen. Ze worden per saldo vorstelijk overbetaald van onze belastingcenten. Stel je in dienst van de gemeenschap i.p.v. de egotripperij die ze nu voorstaan.

Joost Dirck, Weert