’Wat staat ons te wachten met D66?’

Zeker als we er vanuit mogen gaan dat we nu met ongeveer 17 miljoen inwoners eigenlijk al ongeveer op het maximum zitten. Honderdduizenden mensen kunnen nu al niet aan een woning komen. En dat is nog maar één van de problemen die aan de einder op doemen. Waar willen we met al die toekomstige miljoenen mensen blijven?

En met dit gegeven in het achterhoofd wil D66 het quotum van jaarlijks toe te laten vluchtelingen van 500 verhogen naar 5000 (!) vluchtelingen. Laten we hopen dat D66 dit getal alleen maar heeft verhoogd in de euforie van de verkiezingsoverwinning en dat ze daar nu weer een beetje bij zinnen zijn gekomen. Want deze uitspraak kun je toch niet meer serieus nemen? Ik ben benieuwd wat ons -met D66 in de regering- nog meer aan onheil te wachten staat. En dan wil ik het nog niet eens hebben over de 'faux pas' van minister Ollongren.

Jan Muijs, Tilburg