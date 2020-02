Uitslag Stelling: Wees trots op geschiedenis

De SP en het CDA komen opnieuw met een plan voor een Nationaal Historisch Museum. Zo’n 40 procent is enthousiast. „We hebben veel mooie musea in Nederland, maar geen museum waar onze hele geschiedenis, eentje waar we trots op moeten zijn, samenkomt”, reageert iemand. Iets meer dan de helft twijfelt echter aan de toegevoegde waarde van zo’n plek en ziet liever dat de geschiedenis wordt ondergebracht in bestaande musea. „Er zijn voldoende musea met ieder hun eigen tentoonstelling. Het Openluchtmuseum in Arnhem voldoet prima, evenals de Zaanse Schans, het Rijksmuseum en ook Ellert en Brammert in Schoonhoven.” Iemand onderschrijft dit: „Genoeg musea met Nederlandse geschiedenis. Wil je meer weten: kijk dan in de geschiedenisboeken. Een Nationaal Historisch Museum is vooral smijten met geld van de burgers, waarvan misschien maar tien procent naar dat museum zal gaan.”

Hoewel Lilian Marijnissen (SP) aandringt op het belang van één plek waar de hele geschiedenis samenkomt voor meer nationaal besef en eenheid in de samenleving, denkt het gros dat de nu al verhitte discussie over identiteit hierdoor des te erger zal worden. „Er is al meer dan genoeg discussie over Piet Hein, de Gouden Eeuw, J.P. Koen etc.” Een ander voegt toe: „Dit zal de saamhorigheid zeker niet versterken. Eerder het tegendeel. Want dit museum moet natuurlijk politiek correct zijn en elke minderheid wil vertegenwoordigd worden”. En: „Nu we een moorkop al geen moorkop meer mogen noemen, is zo’n museum een brug te ver.”

Anderen zien dit juist als de ultieme kans om ’misverstanden’ uit de wereld te helpen: „Een Nationaal Historisch Museum is nu meer nodig dan ooit. Zeehelden worden verguisd, maar niemand schijnt te weten dat Piet Hein slavernij juist verafschuwde en slaven die hij buitmaakte vrijliet. Of dat Michiel de Ruyter slaven vrijkocht met geld dat familie- en parochieleden bijeen gespaard hadden, zodat deze mensen weer naar huis konden.”

Juist door alle aspecten uit de geschiedenis samen te brengen in een museum kan de polarisatie minder worden, denkt nog geen kwart van de ondervraagden. „Het zou goed zijn om op een centrale plek te laten zien hoe iedereen zijn steentje heeft bijgedragen aan de geschiedenis en opbouw van ons land.” Iemand vult aan: „Het zou goed zijn als men ervan bewust werd dat de immigratiecultuur Nederland in vorige eeuwen ook heeft gevormd.”

Toch is men ervan bewust dat slechts een minimaal deel van de bevolking wel eens een museum bezoekt. Historisch besef moet dus vooral thuis en op school worden onderwezen: „Dit moet in de opvoeding worden meegenomen en op scholen.” Volgens velen moeten we minder bang zijn om onze nationale trots te tonen, kijk naar Duitsland, Frankrijk en Engeland. „Het wordt tijd dat de jeugd bewust en trots is op de oorsprong van de Nederlandse identiteit.” Iemand anders: „We hebben nu eenmaal een verleden. Met hoogte- en dieptepunten. Net als alle landen. Onuitwisbaar. Leer ermee omgaan.”