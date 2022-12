Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Morgen zet ik er weer een punt achter

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

U wordt bedankt, mijnheer Rutte, voor uw dienstmededeling, tijdens uw nu reeds roemruchte slavernijexcusesrede, dat er geen punt maar een komma is gezet, niet alleen omdat u daarmee in weerwil van eerdere uitlatingen de omstreden herstelbetalingsmogelijkheid nadrukkelijk openhield, maar ook omdat u mijn schrijversbestaan er met deze uitspraak bepaald niet gemakkelijker op heeft gemaakt, want wie ben ik om een dergelijke ordonnantie van onze almachtige minister-president naast mij neer te leggen, ofschoon ik mij wél het recht voorbehoud om de puntkomma bij tijd en wijle te blijven gebruiken;