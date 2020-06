’Regels bij vliegen veel minder strikt’

In het ’gewone’ openbaar vervoer zijn stoelen gestickerd om te veel drukte te voorkomen en binnen de mogelijkheden toch nog zoveel mogelijk een zekere mate van afstand in bussen en treinen te behouden. Zelfs op pontjes moet je afstand bewaren en mondkapjes op. Allemaal maatregelen die logisch lijken.

Maar hoe verhoudt zich dat tot de maatregelen in het vliegverkeer? Veel wordt overgelaten aan het beleid van de vliegtuigmaatschappijen. Met prijsvechters als Ryanair weet je het dan wel. In honderden vliegtuigen gaan dus waarschijnlijk weer dagelijks doodleuk enkele honderden mensen urenlang in elkaars nabijheid vliegen. Voorlopig alleen binnen Europa en naar de Antillen, maar wel zonder dat thuisquarantaine wordt ’opgelegd’.

Hoe is dit mogelijk? Is het in vliegtuigen soms veiliger dan in de trein, bus? Of in een café of restaurant? Of veiliger dan bij een demonstratie op de Dam of in Rotterdam?

Hans Attevelt