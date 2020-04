’Hulde aan dragersgilde’

Nu deze tijd met het coronavirus hoor je niets anders dan dat de begrafenisondernemers het heel druk hebben en dat is vreselijk. In vele dorpen zoals bij ons in De Kwakel zijn begrafenisverenigingen (dragers), die geheel uit vrijwilligers bestaan. In ons dorp bestaat die al 70 jaar. Zij begeleiden de overleden dorpsgenoten naar hun laatste rustplaats, zowel bij begrafenissen als crematies.

Veel van die vrijwilligers kennen de meesten mensen van nabij. Het heftigste is als je je eigen collega’s van het dragersgilde moet wegbrengen. Nu het coronavirus hard toeslaat, wordt in veel dorpen een aanslag gepleegd op de dragers. Bij deze wil ik alle dragersgildes in heel Nederland eens in het zonnetje zetten. Ik wens hun erg veel steun bij het uitvoeren van dit toch dankbare werk.

Ben Plasmeijer, De Kwakel