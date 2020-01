Gevangenisstelsel piept en kraakt

De ontsnappingspoging van kopstuk Omar L. van de Mocro-maffia uit de gevangenis van Zutphen, eerder deze maand, geeft aan hoe het gevangenisstelsel in Nederland kraakt en piept. Een blunder van de hulpjes van L. voorkwam veel ellende. Ze wilden met een slijptol een stalen toegangsdeur forceren maar vergaten een extra accu. Inmiddels was Omar L. al uit zijn cel en wachtte hij aan de andere kant van de deur in spanning af. Dankzij adequaat optreden van bewaarders en politie liep de uitbraak uit op arrestaties van de handlangers en een overplaatsing van Omar L. naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.