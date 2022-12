’Argentinië terecht wereldkampioen’

Frankrijk werd weliswaar lange tijd overklast, maar wist aan de hand van sterspeler Mbappé vanaf de 80e minuut een onvergetelijke come-back te maken. 2-2 en verlengen! En zelfs de verlenging was zinderend met goals van alweer Messi en Mbappé. Dat de Argentijnse keeper Martinez twee strafschoppen pakte en Argentinië en Messi de wereldcup schonk was terecht. Wat een strijd, hardheid, veerkracht, dadendrang en spanning voor een WK finale die meestal oersaai is. Dit was een prachtige afsluiting van een bij vlagen mooi en vooral spannend toernooi met vier smaakmakers die allen in de halve finales stonden, want ook Kroatië en Marokko speelden aantrekkelijk voetbal.

Bas Overmars, Amsterdam