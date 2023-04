’Stakingen veroorzaken ook prijsstijgingen’

De bond legaliseert hiermee prijsverhogingen, bijvoorbeeld in de supermarkten. Want loonsverhogingen worden gewoon doorberekend aan de klanten. Of is het ledental van de vakbonden belangrijker? Niet iedereen krijgt een loonsverhoging, maar die 14% loonsverhoging heeft wel gevolgen voor iedereen, inclusief de stakers, maar daar gaan ze aan voorbij.

De lachende derde is Rutte en co. want er komt dan weer meer belasting in de schatkist.

Maarten Zeck, Hoorn