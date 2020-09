’Geschrokken van uitspraak premier’

Ik ben nogal geschrokken van Ruttes uitspraak, ik citeer: „Ze moeten gewoon hun bek houden.” Dit lijkt me geen houding van een minister-president, sterker nog , u zet straks aan tot meer agressie. Het is namelijk al zo erg hier in dit land ! We verwachten van u een goed voorbeeld, en daar staat u voor!

Doris Stinnissen-Janssen