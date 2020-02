Vorig jaar werd ik geïnterviewd door het Leidsch Dagblad, samen met de gitarist van mijn bandje. Leuk gesprek, prima vragen, goede journaliste. Toch keek ik vreemd op toen zij na afloop uit zichzelf toezegde het verhaal nog even ter inzage te mailen. Ik protesteerde even, maar ze stond erop. Haar mailtje beantwoordde ik later die dag kort. „Prima verhaal zo.”