Brief 3: ’Zoveel zaken moeilijk te handhaven’

Zoveel zaken zijn in de praktijk moeilijk te handhaven. Hoe vaak komt u in uw wijk bijvoorbeeld een politieagent tegen die de snelheidslimiet van maximaal 30 per uur controleert? Daar is helemaal geen mankracht voor.

De oplossing lijkt mij niet om dan naar geen snelheidslimiet meer in te stellen in woonwijken. Gezond verstand en sociale controle zorgen er in de praktijk echter voor dat veel mensen toch rustig rijden in hun woonwijk. Met een vuurwerkverbod zal dit soortgelijk werken.

Pierre van de Leur, Cuijk

