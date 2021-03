Premium Columns

Flirten in de supermarkt

Even iets heel anders, want opeens is er een dingetje, zoals dingetjes nu eenmaal altijd opeens een dingetje zijn. De ene dag is het dingetje nog geen dingetje, omdat niemand er ooit een dingetje van maakte, maar de volgende dag is het dingetje als bij toverslag – poef! – een dingetje geworden.