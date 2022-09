’Rutte ziet z’n eigen falen nauwelijks’

De interviewer liet zich compleet inpakken door de geïnterviewde, die het zich ook nog eens permitteerde om aan het eind te zeggen dat het een heel goed interview was geweest.

Maar anderzijds toonde het interview iets aan dat we allemaal misschien wel vermoedden, maar nu zeker weten: Mark Rutte is na al die jaren premierschap een zelfingenomen man geworden die buitengewoon tevreden met zichzelf is en niet inziet dat de opeenstapeling van drama’s voor de mensen en het land die zich tijdens zijn presidentschap heeft afgespeeld heeft geleid tot een dieptepunt van het volk in het vertrouwen in de politiek.

Rutte maakt zichzelf wijs dat zijn jarenlange ervaring een zegen is voor het land en voor Europa. Het tegenovergestelde is waar: eerder is de reactie: daar heb je die Rutte weer. Dit is de hoogste vertegenwoordiger van ons land, die tijdens de laatste bijeenkomst van het klimaatpanel in Glasgow niet verder kwam dan de visieloze en tenenkrommende kreten: ‘action, action, action’.

Je kunt het Mark Rutte zelf nauwelijks kwalijk nemen dat hij het niet inziet. Dit fenomeen doet zich voor bij alle leiders in welke setting dan ook als ze te lang aan de macht zijn.

Hier ligt een verantwoordelijkheid voor het VVD-bestuur dat nu moet zeggen: ’bedankt Mark, het is genoeg geweest’.

Peter van den Berg