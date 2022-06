’Azc naast vliegbasis taboe’

Dit omdat het tuincentrum wat daar nu is gevestigd in het najaar zal verdwijnen. Is dit een slimme actie en locatie voor asielzoekers die uit oorlogsgebieden komen en geconfronteerd worden met de jachtvliegtuigen F35, die opstijgen en landen. Het lijkt mij dat dit gezien alle omstandigheden niet echt een geschikte locatie is. Trauma’s kunnen herleven met alle gevolgen van dien. Angst, slapeloosheid en stress zullen de kop op gaan steken bij mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. Gemeente Leeuwarden bekijk eens een andere locatie waar het minder gevoelens van onveiligheid zal opleveren.

Leon Fleischeuers, Tietsjerkeradiel