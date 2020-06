Kwabben Amerika niet meer recht te trekken

Op 4 november 2008 stond ik op Rockefeller Plaza in New York te kijken hoe een rode en blauwe lijn geprojecteerd op het Empire State Building het verloop van de telling bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen aangaven. Toen de blauwe lijn de streep bereikte die voor 270 kiesmannen stond, had Amerika zijn nieuwe president gekozen: Barack Obama. Een Amerikaan met een donkere en ook nog eens buitenlandse vader.