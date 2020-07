Vrijwel meteen begon het kleed vreselijk te pluizen en na een week werd het echt lelijk. Hoewel de ruiltermijn al lang was verstreken, kregen we gelijk een nieuw kleed. Topservice.

Lineke Klap

