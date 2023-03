Premium Het beste van De Telegraaf

Britse krant The Guardian dokt voor slavenverleden

Door Joost van Mierlo

De Britse krant The Guardian, een soort Volkskrant, heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat de krant schuldig is aan slavernij. De oprichter van de krant importeerde door slaven geproduceerd Amerikaanse katoen en sommige geldschieters handelden zelf in slaven.