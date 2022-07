E-sigaret handvat om te stoppen of snel verbieden? ’Laat elkaar met rust’

De e-sigaret zou minder schadelijke stoffen bevatten dan tabaksexemplaren, maar daar staat tegenover dat de veelal zoete fruit- en snoepsmaken volgens experts nog verslavender kunnen zijn dan de traditionele sigaret. Om die reden verbood de Europese Unie in 2020 de ’frisse’ menthol-sigaret. Alle sigaretten en shag met een andere smaak dan tabak verdwenen uit de schappen. Voor sommigen gaat dat, hoe ongezond ook, al veel te ver. „Laat de mens met rust”, verzucht Nico op digitale wijze. „Die smaakjes en geurtjes maken het juist leuk. Eindelijk van de tabak verlost.”

De pennetjes zijn vooral populair onder jongeren en ook scholieren. Lezers zien dan ook een kwaad complot van de tabaksindustrie. „Zij zijn alleen gebaat bij uitbreiding van het rookgedrag al dan niet met smaakjes”, aldus Pau. Sommigen gaan nog verder: „Het roken moet worden verboden, dan zijn wij eindelijk van die asocialen af.”

Zo stoort ikhebhetdoor zich aan ’die vieze gore rooklucht waar je eerst doorheen moet als je de supermarkt in moet’. Joannes 1947: „Zelf heb ik ook gerookt; het hoorde erbij. Toen ik vader werd heb ik gezegd dat ik ermee zou kappen. Van het ene op het andere moment. Gewoon doen, dat is het makkelijkste. Het is toch sneu iemand te zien lurken aan een e-sigaret. Toon karakter en stop!”

Bij Geenblijelezer klint een heel ander geluid. „Hiermee lijkt de volgende stap te worden genomen... op weg naar een totale dictatuur in Nederigland.”

Spraakwaterval doet zijn gebruikersnaam eer aan met een zeer uitgebreide reactie. „De damp van een e-sigaret bevat -net als tabaksrook- schadelijke stoffen zoals nicotine, propyleenglycol, glycerol en aldehyden. Het inademen van deze stoffen kan de luchtwegen irriteren of beschadigen. Ook kunnen hartkloppingen ontstaan en heeft de gebruiker een verhoogde kans op kanker. Longartsen zijn duidelijk over de e-sigaret: niet roken. Maar ....de stoffen in een e-sigaret hebben een lagere concentratie dan in een tabakssigaret. Ook ontbreken veel schadelijke stoffen, die je wel in tabakssigaretten aantreft. De e-sigaret kan een middel zijn om helemaal te stoppen met roken. Veel rokers in mijn vrienden- en kennissenkring hebben mijn leeftijd niet gehaald, omdat ze bleven doorroken. Voorkom dat je door zo’n stom sigaretje jaren korter leeft. Het leven is zo mooi!”

„De e-sigaret is niets anders dan een vervangende verslaving... met een lagere drempel”, concludeert Ruud.

P_Swinkels erkent dat het tabaksfabrikanten alleen maar om geld te doen is en roken slecht voor de gezondheid, ’dat weet iedereen’. Maar: „Het is aan de consument om te bepalen of hij wel of niet rookt. Voor iemand die er vanaf wil zijn er al middelen om daarbij te helpen. Maar het is aan rokers zelf daartoe te beslissen.”

Wigger van der Vegt vat het nog even samen. „Het is simpel: nooit aan roken beginnen!”