Trump-circus: iedereen in de ban van de man die niet kwam

Door JAN POSTMA Kopieer naar clipboard

De afgelopen week veranderde het park voor het gerechtshof in New York in een soort circus. Honderden journalisten, een heleboel politieagenten en een paar demonstranten stonden tussen de veiligheidshekken. Iedereen was weer in de ban van een man. En die man, die kwam niet. Maar hij had wel de touwtjes in handen.