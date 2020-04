’Onveilig werk met ouderen’

Ik werk echter ook als vaste kracht in de nachtdienst van de ouderenzorg, precies de kwetsbare groep waar de overheid het over heeft. Maar zonder mondkapje, spatbril en dergelijke. En vanwege het gebrek aan beschermingsmiddelen krijg ik dit pas als er een verdenking of bevestiging is van COVID-19. Als er iemand in mijn thuissituatie positief getest wordt en ik niet, dan moet ik ’gewoon’ aan het werk. Was gisteren in de supermarkt en de caissière zat keurig achter een spatscherm. Blijkbaar is de veiligheid in de essentiële beroepen niet voor iedereen gelijk.

Mia van Kampen