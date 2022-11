Brief 2 ’Pure zelfverrijking EU-ambtenaren’

Een bedrag van 1800 euro per maand. Door al die verhogingen, onkostenvergoedingen enz. verdienen ze een dikke 26.000 euro bruto per maand. Dit terwijl de burgers de broekriem al op het strakst hebben staan. Waar geen enkel gaatje meer bij kan. Zo vreselijk dat ze totaal aan de armoede van de vele burgers voorbij gaan. Als ik het maar goed heb is hun motto. Anderen wetten opleggen die niet voor hun gelden. Want ook de belasting over hun loon is niet hetgeen wij moeten betalen. Pure zelfverrijking. Een groot schandaal. Ook een schandaal waar je verdrietig van wordt. Dat ze geen oog hebben voor het leed van de ander, die wanhopig moeite moeten doen om de eindjes aan elkaar te vast knopen. Mijn respect hebben ze nu totaal verloren. Want deze verloochening naar de burger toe is mij een brug te ver!!

Aafje van der Wiel, Goingarijp

