’Feestgangers troep laten opruimen’

Echter zijn er vreemd genoeg geen boetes uitgedeeld en wat overbleef was een enorme rotzooi van lege drankflessen, voedselresten, etc, etc. Wat m.i. in het vervolg zou moeten gebeuren is: Eerst die gasten alle troep op laten ruimen, vervolgens alle aanwezigen een flinke boete geven en daarna pas verjagen.

Heel, heel misschien zouden die figuren dan eens hun hersens gaan gebruiken en eens stoppen met die illegale feesten.

R.M. van der Burgt,

Dronten