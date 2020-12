Cultuur

Musicalklassiekers vanuit de woonkamer

April Darby, Venna van Den Bosch, Dominique de Bont, Elindo Avastia en David van den Tempel vormen samen de cast van de tweede editie van Musicals In Concert: Stars From The House, het online evenement voor musicalliefhebbers dat thuis vanaf de bank te bekijken is.