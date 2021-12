Premium Het beste van De Telegraaf

Meeste media zoeken niet meer naar feiten

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

Ligt het aan mij dat ik veel van wat de media berichten over „omstreden” onderwerpen niet meer op het eerste gezicht vertrouw? De afgelopen jaren hebben de meeste media zich akelig belachelijk gemaakt; ik bedoel natuurlijk de berichtgeving over de „samenspanning” tussen Trump en Poetin. Die berichtgeving was vanaf het begin vals. Dat wisten die media. Maar liever begaven ze zich op het oorlogspad, geleid door leugen en bedrog, dan dat ze de werkelijkheid van het ontbreken van enig bewijs respecteerden. Die werkelijkheid was niet aanvaardbaar omdat het doel – Trump moest weg – heilig was.