’Ihattaren vergooit z’n talent’

Mohamed Ihattaren is pas 21 jaar en wederom opgepakt, nu voor mishandeling nadat hij eerder in november bedreigingen had geuit. Dan ben je zó talentvol, een prachtig uitzicht op een geweldige carrière die ook nog eens zeer goed loont en dan gooit hij dit zomaar overboord omdat hij zijn emoties niet in bedwang kan houden. Dit is toch iets dat men juist leert in het voetbalwereldje, de scheids heeft áltijd gelijk ook al heeft hij het soms niet en dan moet je jezelf óók in bedwang houden. Wees wijs Mohamed en ga een cursus zelfbeheersing volgen voor je eigen bestwil en voor je omgeving want jouw boosheid maakt meer kapot dan je lief is en dat is het niet waard.

P. van Neck,

Rotterdam