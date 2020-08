Wie moet excuses maken voor slavernijverleden?

Slavendrijver en twee slaven op weg naar de plantage in Suriname 1840. Ⓒ Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo

De discussie of Nederland excuses moet aanbieden voor het slavernijverleden is vertroebeld geraakt door allerlei onjuiste beweringen en aannames over de geschiedenis, stelt John Meilink, schrijver van het boek Kroesvee. „Eerst weten waar je over praat, want lege excuses stellen niets voor.”