’Nederland makkelijke pinautomaat’

Beloftes voor meer koopkracht strandden in de berekeningen van het CPB en net nu men iets meer adem zou krijgen, brak de coronacrisis uit. Onze staatsschuld was gedaald tot 49,7% en dat was door de financiële pijn, die alle burgers hebben gevoeld.

Het steunfonds aan de zuidelijke Europese landen bepaalt wel hoeveel geld er gegeven gaat worden, maar niet hoe het terugbetaald gaat worden. Ze hebben lak aan de Europese regels wat betreft hun begrotingen en dat loont, want de flappentap gaat open en de Nederlandse belastingbetaler betaalt.

Nu is het in de Nederlandse Antillen foute boel door de coronacrisis en móet Nederland betalen. Heeft men niet in de gaten dat wij daar een premiestelsel voor hebben waar iedereen aan meebetaalt? Laat ze naar een bank gaan en geld lenen tegen de dan geldende voorwaarden.

Mensen in Nederland hebben steeds meer moeite om rond te komen en kunnen hun zorgpremie steeds moeilijker betalen. Hoe denkt u dat dit overkomt, premier Rutte?

J. v.d Meeren, Eindhoven