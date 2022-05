Ik stond met mijn boodschappen bij de kassa in Zwanenburg; de helft al in de tassen de rest nog op de band en ik kreeg het eindbedrag van de boodschappen. De eerste pinpoging mislukte, tweede ook en bij de derde was alles direct geblokkeerd. Toen zei een meneer die met zijn boodschappen achter me stond: „Laat maar, ik heb ze al betaald.” Voordat ik hem kon terugbetalen, was hij al weg. Als u dit leest, wil ik u bedanken, maar ook mijn boodschappen betalen.

Jack Jansen