’Stel maximum laadtijd in’

Stekkerauto’s bezetten vaak uren een stekkerparkeerplaats, terwijl ze allang volledig opgeladen zijn. Hiermee houden zij plaatsen bezet voor anderen en ze worden niet bekeurd. Ga eens met een benzineauto op een stekkerplaats staan. Dan krijg je een boete van heb ik jou daar.

Parkeerplekken voor gewone auto’s worden steeds zeldzamer en duurder. Mijn voorstel is om een maximumlaadtijd in te stellen. Laat stekkerauto's maximaal twee uur aan de stekker hangen, dan zijn ze goed genoeg opgeladen. Daarna wegwezen of een dubbel parkeertarief of wielklem. Want dat bevoordelen van stekkerauto’s, dat moet nu maar eens afgelopen zijn.

W. Praal,

Capelle aan den IJssel