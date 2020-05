Brief 3: ’ECB-econoom Philip Lane roept maar wat’

Misvattingen, hele en halve waarheden. Hoe vaak zijn we die al niet tegen gekomen tijdens de coronacrisis. Iedereen met enige kennis van zaken roept maar wat. Zo beweert Philip Lane, de hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank, nu weer dat het dieptepunt van de huidig recessie is bereikt en dat na de zomer ’de zon weer gaat schijnen’. Hij verwacht dat we te maken krijgen met een krimp van 5 tot 12 procent. Nattevingerwerk.

Voor hetzelfde geld kun je zeggen dat er een krimp dreigt van 1 tot 30 procent. Daar zit je altijd wel goed mee.

Terwijl de meeste economen tegen coronabonds zijn is Lane daar weer vóór. Ik zeg: ze weten er allemaal niks van. En dan kun je beter je mond houden in plaats van maar verwachtingen te wekken die op dit moment nergens op slaan. Wat we wel kunnen voorspellen is juist de ónvoorspelbare woekering van het virus waar voorlopig nog geen kruid tegen is gewassen.

Jan Muijs, Tilburg

