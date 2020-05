Brief 3 ’Geen ruimte voor de wolf’

Deze beesten bijten elk willekeurig schaap de strot door. Ze zijn in het verleden niet voor niets uitgeroeid in ons land. En dat was nog in een tijd dat de bevolking de helft kleiner was dan nu.

Wij hebben geen ruimte voor dit soort beesten, die je sowieso nooit ziet en ook een gevaar kunnen vormen voor kinderen. Laat de wolf z’n gang gaan in natuurgebieden waar geen vee maar enkel wild loopt.

Piet Vesseur, Wassenaar

Stem op deze brief

Of op één van de andere breven: