Brief 1: ’Kritiek op Segers niet terecht’

Dat Gert-Jan Segers van de ChristenUnie een motie van wantrouwen niet steunt om een bestuurschaos ten tijde van een crisis te voorkomen maar later alsnog aangeeft niet verder te willen onder een kabinet Rutte IV geeft, mijns inziens, uitsluitend aan dat hij beschikt over een hoge mate van respectievelijk plichtsbesef en integriteit.

Dat VVD-’prominenten’ hierover in woede ontsteken en, rondom de Paasviering, opzettelijk beledigende woorden als ’Judas’ durven te gebruiken, is niet alleen laag en immoreel maar zegt alles over een partij die inmiddels volledig is losgezongen van elk besef van bestuurlijke alsook persoonlijke integriteit.

FW Kauffmann, Cranendonck

