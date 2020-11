Brief 1 ’Ruk gaat links gaat VVD stemmen kosten’

VVD zoekt toenadering tot PvdA en GroenLinks. In hun verkiezingsprogramma pleiten zij voor voor het ophogen van het minimumloon, minder markt en overheid. Dat willen andere partijen al jaren maar dat was vechten tegen de bierkaai. Automobilisten zullen ook flink moeten betalen. Dit met de treurige wetenschap dat Nederlandse automobilisten reeds jaren het zwaarst belast worden in heel Europa!

Verder moet de vervuilende industrie de knip trekken wat nimmer gaat gebeuren aangezien de kosten zoals altijd op het bordje van de burger komen de liggen. Die is dan weer de ‘sjaak’. Dit gaat de VVD veel stemmen kosten want een flinke ruk naar links wordt pure zelfmoord voor Rutte’s partij en Klaas Dijkhoff gaat toch de politiek verlaten.....

A. Peels,

Eindhoven

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: