’Ook roken op terras verbieden’

Gisteren zat ik toevallig naast een tafel met twee rooksters en natuurlijk stond de wind in mijn richting en kreeg ik de volle lading van die stinkende rook.

Nu wij al jaren gewend zijn dat er niet meer in etablissementen wordt gerookt lijkt het of je zintuigen gevoeliger zijn geworden voor rook. Je ogen gaan heel snel prikkelen en je voelt het ook in je neus helaas. Als je er iets van zegt kijken rokers je heel vreemd aan.

Ik vind het onbeschoft dat men geen rekening houdt met anderen die daar last van hebben. Helaas zijn veel rokers écht verslaafd dus overheid: kom snel met maatregelen net zoals in andere landen!

Leo van Aart, Oosterhout