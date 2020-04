’Saamhorigheid is tijdelijk’

Het lijkt nu wel of iedereen meer om elkaar geeft. Toch lijkt dit me een tijdelijk fenomeen. Als het virus is overwonnen, vervallen we hoogstwaarschijnlijk weer in onze oude, vertrouwde gewoonten. Immers, na de Tweede Wereldoorlog waren we ook idealistisch en vol goede voornemens: dit nooit meer.

En zie, hoeveel conflicten sinds '45 wereldwijd hebben plaatsgevonden. Zelfs internationale spanningen lopen momenteel weer op. De mens verandert nou eenmaal niet echt. Het lijkt mij daarom een illusie dat mensen door de coronacrisis zich anders gaan gedragen. Helaas.

P. v. Woerkom, Den Haag