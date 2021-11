Toen bleek dat geen van de kleinkinderen meer geloofde, gingen we lootjes trekken voor een cadeau, surprise en gedicht. Iedereen was erg enthousiast! Onze oudste kleindochter vroeg nà afloop met een stralend gezicht aan mij: ’Oma, kunnen we het met Pasen weer doen?’

R-M. Bolhuis

