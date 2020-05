’Laat jongeren groepsimmuniteit opbouwen’

Het sterfterisico neemt toe met de leeftijd en is het grootst voor 80 jaar en ouder. Door de jongere en gezonde mensen de infectie te laten doormaken ontwikkelen we veel sneller de zogenaamde groepsimmuniteit. De ouderen en zieken dienen zich dan aan de huidige richtlijnen te houden omdat zij het risico lopen.

Uiteindelijk worden zij beschermd door de meerderheid die immuniteit verworven hebben. Een vaccin laat mogelijk heel lang op zich wachten en de vraag is gerechtvaardigd of een vaccin wel tot de gewenste immuniteit aanleiding geeft wanneer het doormaken van de ziekte zelf dit niet doet. En wat als het virus een beetje muteert? Dan heb je niets aan een vaccin. Het lijkt mij, met onze open maatschappij, ook een illusie dat we het virus door 1,5 meter afstand kunnen uitbannen.

E. Stöteler, Almelo