’Regelzucht EU dupeert Nederland’

De SER zegt dat Europese regels ons hiertoe dwingen. Curieus is echter dat wij het enige land in de EU zijn die dit doen. Pas óf die idiote EU-regels aan, of tik de SER op de vingers dat dit niet klopt, en stop definitief met het ’braafste jongetje’ -verhaal. Zonder overigens uit het oog te verliezen dat de EU en haar regelzucht, ook op dit dossier, hier het échte probleem is!

M. Harks